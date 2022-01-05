РИАМО - 5 янв. Дорожные службы в Московской области перевели на усиленный режим работы из-за метели, водителям необходимо минимизировать поездки на личном транспорте, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Подмосковье может выпасть до 20% от месячной нормы осадков, на дорогах снежные заносы и гололедица. Из-за обильных осадков возможно ухудшение дорожно-транспортной ситуации.

«В уборке дорог и дворов задействовано более 2,9 тыс. единиц техники и свыше 11,7 тыс. рабочих. Своевременную уборку дорог и погодные условия круглосуточно контролируют в оперштабе», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Водителей, которые уже выехали на дороги, призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, уменьшать скорость перед пешеходными переходами, а также не мешать работе дорожных и коммунальных служб.

Московский регион оказался во власти метели>>