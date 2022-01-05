РИАМО - 5 янв. Гости гастрономического фестиваля «Азбука Рождества» в подмосковной Истре смогут приобрести фермерские сыры, мясо цесарки и другие деликатесы, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по туризму Московской области.

«Азбука Рождества» в «Новом Иерусалиме» – зимний вариант фестиваля «Сыр. Пир. Мир». Этот гастрономический праздник - одно из главных событий проекта «Зима в Подмосковье» в текущем сезоне.

Фестиваль «Азбука Рождества» пройдет с 6 по 8 января. Среди представленной для гостей продукции будет сыр из молока испанских овец от фермерского хозяйства «Царство золотого петушка». Также производитель подготовил для посетителей козье молоко, творог, мясо гуся, утки и цесарки.

Кроме того, на фестивале «Азбука Рождества» можно будет приобрести изделия народных художественных промыслов, елочные игрушки, кухонную утварь и многое другое.

Для гостей «Азбуки Рождества» построят новогодний мини-город около музея «Новый Иерусалим». Свои товары представят более 100 подмосковных и российских фермеров и порядка 50 ремесленников. Для детей и взрослых будут работать рождественский каток и горка.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>