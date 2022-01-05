РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 янв. В Домодедове за сутки выявили 3 случая коронавирусной инфекции, всего в городском округе с начала пандемии зафиксировали 18 311 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 775 случаев заражения Covid-19.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 647 008 случаев заболевания, скончались 12 320 человек, выздоровели и выписались 597 723 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30.

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