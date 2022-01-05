РИАМО - 5 янв. Клуб Bizi, расположенный на 3-й улице Ямского Поля на севере Москвы, могут закрыть на 90 суток за нарушения антиковидных мер, сообщил журналистам главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.

«Сотрудники находились в клубе без масок, либо носили маски ненадлежащим образом (на подбородке). Кроме того, осуществлялось обслуживание посетителей без масок. Также были нарушены правила социального дистанцирования», - сказал Поповский.

Данные правонарушения караются штрафами в размере 300 тыс. рублей. Если из-за допущенных нарушений был причинен вред здоровью людей, то штраф может вырасти до 1 млн рублей, либо заведение могут закрыть на срок до 90 суток.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 2 040 649 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами пандемии стали 37 116 человек, выздоровели 1 880 499 человек. В настоящее время на аппаратах ИВЛ в ковидных госпиталях находятся 529 заболевших.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>