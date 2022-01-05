РИАМО - 5 янв. Подмосковным автомобилистам следует по возможности отказаться от поездок из-за интенсивного снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Тех, кто все-таки сел за руль и намерен ехать по трассе М-4 «Дон», призвали построить маршрут с учетом массового ДТП в Тульской области.

В среду на трассе «Дон» под Тулой столкнулись более 30 машин. Есть пострадавшие, их количество уточняется.

Ранее МЧС предупредило о метели, гололедице и снежных заносах на дорогах в Московской области. Ожидается, что непогода продержится до 22 часов.

Московский регион оказался во власти метели>>