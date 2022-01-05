«Арина мечтает о конной прогулке. Я пригласил ее с мамой в Наташинский парк, где девочка смогла покататься на лошади. Счастье в глазах ребенка – бесценный ответный подарок. Это замечательная акция помогает нам – взрослым — воплощать мечты детей, чьи родители затруднены финансово или по состоянию здоровья», — сказал Мурашкин.