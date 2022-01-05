РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Депутат совета депутатов в Люберцах, член партии «Единая Россия» Александр Мурашкин исполнил желание юной жительницы в рамках марафона «Елка желаний», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Шестилетняя люберчанка оставила открытку на елке в Картинной галерее.
«Арина мечтает о конной прогулке. Я пригласил ее с мамой в Наташинский парк, где девочка смогла покататься на лошади. Счастье в глазах ребенка – бесценный ответный подарок. Это замечательная акция помогает нам – взрослым — воплощать мечты детей, чьи родители затруднены финансово или по состоянию здоровья», — сказал Мурашкин.
Депутат встретил девочку в образе Деда Мороза. После конной прогулки девочке подарили плюшевого тигра.
Всероссийский марафон «Елка желаний» продлится до конца февраля.
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