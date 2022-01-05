РИАМО - 5 янв. В среду днем в трех московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны и отменены 37 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 10 рейсов, еще 1 отменен. В аэропорту Домодедово 18 рейсов задержаны, отменен 1. В аэропорту Шереметьево задерживаются 6 рейсов, отменен 1.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе отмечается сильная метель, видимость сильно уменьшилась. Непогода продержится до вечера.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>