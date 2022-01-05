РИАМО - 5 янв. Столичные городские службы проводят работы по уборке снега с проезжей части и тротуаров, на опасных участках дорог дежурят тягачи, сообщает пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, интенсивный снегопад сохранится до 18:00. За несколько часов прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составит до 6 см. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Спецтехника проводит механизированное подметание проезжей части с последующей противогололедной обработкой. Эту работу будут повторять по мере необходимости.

В Москве имеется необходимый запас снегоуборочной техники и рабочих ресурсов. Особое внимание при очистке уделяется пешеходным зонам, подходам к остановкам и станциям общественного транспорта, объектам соцсферы, парковкам.

«Снег будет оперативно вывозиться на снегосплавные пункты для утилизации», – добавил Бирюков.

Автомобилистов призвали к предельной внимательности на дороге, а также попросили не создавать помех для работы снегоуборочной техники.

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