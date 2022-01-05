РИАМО - 5 янв. Осадки в виде снега идут по всей Москве, а также на большей территории Московской области, следует из данных «Яндекс.Погоды».

По оценке сервиса, в ближайшие 2 часа снег в столичном регионе не прекратится. В Москве и Подмосковье наблюдается небольшой мороз - около минус 5 градусов.

Дорожная ситуация в Москве оценивается в 6 баллов из 10 возможных, движение в городе затруднено.

Как передает корреспондент РИАМО, в столичном районе Новокосино идет плотный снег, дует ветер. Слоем снега уже покрылись дороги, тротуары и припаркованные машины. Пешеходы скрылись, чтобы переждать непогоду.

В районе Метрогородок идет сильный снегопад, образовались сугробы, которые создают помехи для пешеходов.

В подмосковном Раменском округе метет метель, дует сильный ветер. Машины на улице и дороги уже начали покрываться снегом. Видимость сильно снизилась. На улицах нет прохожих, детские площадки пусты.

Ранее МЧС предупредило о неблагоприятных метеоусловиях в Москве и Московской области в течение дня в среду. Жителям необходимо быть внимательными на улице из-за метели, гололедицы и снежных заносов на дорогах, а также порывистого ветра.

В Москве объявили экстренное предупреждение из‑за мокрого снега и гололедицы>>