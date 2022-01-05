РИАМО - 5 янв. За минувшие сутки в Московской области выявили 775 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Балашихе - 70, округе Пушкинский - 51, Коломне - 49 и Королеве - 44, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

43 новых случая заболевания подтвердилось в Ленинском округе, 41 – в Мытищах, 37 – в Подольске, 35 – в Люберцах, 31 – в Одинцовском округе, 29 – в Красногорске, 28 – в Реутове, 26 – в Ступине, 22 – в Солнечногорске, 21 – в Ивантеевке, по 20 – в Раменском и Наро-Фоминском округах.

Кроме того, 18 новых случаев коронавируса выявили в Сергиево-Посадском округе, по 15 – в Егорьевске и Орехово-Зуевском округе, по 12 – в Серпухове, Кашире, Жуковском и Богородском округе, по 11 – в Электрогорске и Дмитровском округе, по 8 – в Воскресенске и Серебряных Прудах.

По 6 случаев заболевания зафиксировали в Лобне, Можайском округе и Луховицах, по 5 – в Чехове, Лыткарине, Озерах, Дзержинском и Рузском округе, по 4 – в Краснознаменске и Клину, по 3 – в Домодедове, Химках, Шатуре, Котельниках и Зарайске, по 2 – в Талдомском округе и Щелкове, по 1 – в Истре, Фрязине, Бронницах и Электростали.

Нулевой прирост заболеваемости за сутки зафиксировали во Власихе, Волоколамском округе, Долгопрудном, Дубне, Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Рошале, Черноголовке и Шаховской.

Всего в Московской области с начала пандемии выявили 647 008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 12 320 человек, выздоровели 597 723 пациента.

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