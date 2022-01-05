РИАМО - 5 янв. Дипломатическое представительство Казахстана в Москве взяли под усиленную охрану на фоне нестабильной ситуации в этой республике, сообщает ТАСС.

В Казахстане уже четыре дня продолжаются массовые протесты. В Алма-Ате и других городах происходят столкновения митингующих с правоохранительными органами. Власти проводят операцию по обеспечению правопорядка в стране.

Диппредставительство Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве находится на новогодних каникулах, однако в настоящее время меры по охране здания усилены. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

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