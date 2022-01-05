РИАМО - 5 янв. В прошлом году на трамвайных остановках в Москве обустроили свыше 20 платформ на одном уровне со входом в трамвай. В городе насчитывается уже более 290 таких приподнятых платформ, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«По поручению мэра мы продолжаем делать московский транспорт доступнее для всех пассажиров. Сегодня 87% парка трамваев — полностью низкопольные. Также в последние годы мы построили уже более 290 приподнятых платформ», — сказал заммэра города, глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря приподнятым платформам пассажиры могут без затруднений входить в салон и выходить из него.

Приподнятые платформы есть, например, в столичном районе Новогиреево, около станции метро «Сокольники» и на Живописной улице. Такие платформы помогают уменьшить время посадки в трамвай, это особенно важно для маломобильных горожан. Кроме того, в новых трамвайных вагонах есть крепления для инвалидных колясок.

На сегодняшний день в мегаполисе курсируют свыше 500 современных низкопольных трамваев. Полностью обновить парк московских трамваев планируется до конца 2023 года.

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