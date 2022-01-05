РИАМО - 5 янв. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что депутаты сделают все, чтобы проект закона о пожизненном заключении для педофилов был принят в этом месяце, передает Газета.ru.

Ранее в Костроме задержали двух мужчин по подозрению в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки. Злоумышленники похитили ребенка около городского дома культуры и привели в общежитие, где совершили преступление.

Володин напомнил, что один из задержанных по подозрению в убийстве девочки оказался педофилом-рецидивистом.

«Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — уточнил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что многие россияне убеждены, что просто пожизненного заключения для педофилов недостаточно - такие преступники должны отбывать наказание в самых суровых условиях, например, на севере, в рудниках.

Стали известны подробности задержания педофилов в Костроме>>