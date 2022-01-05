РИАМО - 5 янв. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что депутаты сделают все, чтобы проект закона о пожизненном заключении для педофилов был принят в этом месяце, передает Газета.ru.
Ранее в Костроме задержали двух мужчин по подозрению в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки. Злоумышленники похитили ребенка около городского дома культуры и привели в общежитие, где совершили преступление.
Володин напомнил, что один из задержанных по подозрению в убийстве девочки оказался педофилом-рецидивистом.
Он подчеркнул, что многие россияне убеждены, что просто пожизненного заключения для педофилов недостаточно - такие преступники должны отбывать наказание в самых суровых условиях, например, на севере, в рудниках.
Стали известны подробности задержания педофилов в Костроме>>
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