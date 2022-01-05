РИАМО - 5 янв. В прошлом году в столице открыли 22 новых школы и 12 детских садов, которые в сумме рассчитаны более чем на 16 тыс. ребят, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Открытие новых детских садов позволило на два месяца сократить минимальный возраст зачисления в дошкольные учреждения. На сегодняшний день он составляет два года и два месяца.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, минувший год стал успешным для столичной системы образования, несмотря на пандемию. В городских школах удалось обеспечить очные занятия с соблюдением мер эпидбезопасности.

При уходе отдельных классов на карантин в условиях пандемии обучение в дистанционном формате помогли обеспечить сервисы «Московской электронной школы».

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