РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В прошлом году в Московском областном центре охраны материнства и детства в городском округе Люберцы родился 4031 ребенок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего на свет появились 2050 мальчиков и 1981 девочка. Также из числа родившихся есть двойни — их 46.

В 2022 году первым на свет появился Ярослав. Всего в новогоднюю ночь родились 5 детей: три мальчика и две девочки.

В Московской области работает единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Там можно получить информацию о необходимых документах, которые нужны в роддоме, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге. А еще через call-центр можно записаться на прием к специалисту.