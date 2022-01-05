РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. За 11 месяцев 2021 года в городском округе Люберцы устранили 44 несанкционированные свалки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Со свалок вывезли 2830 кубометров отходов.

За порядок и чистоту территории отвечает собственник земельного участка. При обнаружении незаконных свалок специалист составляет акт. В документе указывают координаты объекта и собственника участка. Владельцу направляют уведомление о необходимости ликвидировать несанкционированную свалку в течение 30 дней.

Если собственник не принимает меры, то свалку устраняют специалисты регионального оператора по вывозу ТБО. Все расходы возмещает владелец участка.