РИАМО - 5 янв. Чтобы настроить ребенка на продолжение учебы после зимних каникул, нужно начать с ним повторение материала, а также восстановить прежний режим дня и питания, сообщил РИАМО учитель русского языка и литературы Иван Петрушин.

«Примерно за неделю до начала новой четверти стоит начать повторять с ребенком пройденный материал. Тут важно не касаться упражнений, заданных на каникулы. Намного лучше выбрать предмет, в котором ваш ребенок по-настоящему силен. Так он будет уверен, что хорошо разбирается в предмете и ничего не забыл за время зимних каникул», - сказал Петрушин.

Кроме того, важно заранее восстановить режим дня и питания. За несколько дней до начала занятий дети должны просыпаться в то время, когда они встают в школу. Затем родителям нужно организовать завтрак. Остальные приемы пищи также следует организовать в обычное для учебных дней время. То же самое касается времени, когда ребенок засыпает.

По словам Петрушина, соблюдение этих мер поможет школьнику легче вернуться к учебному процессу и при этом не испытывать стресс из-за смены режима и обстановки.

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