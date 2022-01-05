РИАМО - 5 янв. Столичные власти запланировали строительство 37 транспортно-пересадочных узлов до конца 2023 года. ТПУ позволяют разгружать дороги и дают городу новые рабочие места, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«За 11 лет реализованы проекты 40 транспортно-пересадочных узлов. До конца 2023 года планируем построить еще почти столько же – 37. Большая часть из них – на пересечении с радиальными линиями метро», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На сегодняшний день крупнейшими ТПУ в Москве являются «Нижегородская», «Саларьево», «Щелковский» и «Ховрино». Данные проекты позволили снизить загруженность автодорог и развести потоки пешеходов и транспорта.

«По оценкам экспертов, создание системы транспортных узлов с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой, сопутствующей инфраструктурой и перехватывающими парковками позволит снизить загруженность дорожной сети в среднем на 7%, что для мегаполиса довольно ощутимый показатель», – подчеркнул заммэра.

По словам Бочкарева, открытие пересадочных узлов также создает новые рабочие места в городе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ТПУ «Нижегородская» крупнейшим вокзалом в России. Открытие первой очереди транспортно-пересадочного узла прошло в марте 2020 года.

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