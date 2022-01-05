РИАМО - 5 янв. В подмосковном Подольске в течение всей зимы можно посмотреть на ледяные скульптуры сказочных персонажей в Сквере поколений, среди них Кот в сапогах, Царевна-Лебедь, Муха-Цокотуха, Снежная Королева и Добрыня Никитич. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Скульптуры создали авторы, приехавшие из разных регионов России - от Ростова-на-Дону до Якутска. Специально для этого в Подольск привезли более 20 т льда.
Рожников возглавил жюри, которое оценивало работы в рамках II фестиваля-конкурса «Сказки планеты Земля». Учитывались композиционное решение и оригинальность, техника и мастерство обработки льда.
Гран-при фестиваля-конкурса завоевала композиция «Кот в сапогах» по сказке Шарля Перро. Автор работы Александр Скареднов из Тюмени рассказал, что в рамках конкурса скульпторы трудились 4 дня почти без перерыва.
«Погода была не самая идеальная - минус 20. Комфортная для нас - минус 10. Так что нам приходилось постоянно двигаться, чтобы самим не заледенеть», - отметил Скареднов.
Приз зрительских симпатий получила работа «Серебряное копытце» по сказке Павла Бажова. Она набрала больше всех голосов по итогам онлайн-голосования.
Премиями также отмечены композиции «Василиса Прекрасная», «Девушка на луне», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке», «Муха-Цокотуха», «Снежная королева», «Сказка о царе Салтане», «Ворон Кутх».
Еще одно творение было представлено вне конкурса - Екатерина II, которая подписывает указ о создании Подольска и Подольского уезда. Скульптуру посвятили 240-летию города, которое отметили в прошлом году.
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