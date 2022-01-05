РИАМО - 5 янв. В подмосковном Подольске в течение всей зимы можно посмотреть на ледяные скульптуры сказочных персонажей в Сквере поколений, среди них Кот в сапогах, Царевна-Лебедь, Муха-Цокотуха, Снежная Королева и Добрыня Никитич. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Скульптуры создали авторы, приехавшие из разных регионов России - от Ростова-на-Дону до Якутска. Специально для этого в Подольск привезли более 20 т льда.

«Каждая композиция оригинальна. Да, есть какие-то намеки на хрустальные произведения, но это лед! И причем, это монументально - 3,5 м высотой. Искренне поздравляю скульпторов с тем, что у них в очередной раз получилось создать новогоднее чудо. Это искусство будет радовать всех на праздниках», - сказал академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ, заслуженный работник культуры Московской области Александр Рожников.

Рожников возглавил жюри, которое оценивало работы в рамках II фестиваля-конкурса «Сказки планеты Земля». Учитывались композиционное решение и оригинальность, техника и мастерство обработки льда.

Гран-при фестиваля-конкурса завоевала композиция «Кот в сапогах» по сказке Шарля Перро. Автор работы Александр Скареднов из Тюмени рассказал, что в рамках конкурса скульпторы трудились 4 дня почти без перерыва.

«Погода была не самая идеальная - минус 20. Комфортная для нас - минус 10. Так что нам приходилось постоянно двигаться, чтобы самим не заледенеть», - отметил Скареднов.

Приз зрительских симпатий получила работа «Серебряное копытце» по сказке Павла Бажова. Она набрала больше всех голосов по итогам онлайн-голосования.

Премиями также отмечены композиции «Василиса Прекрасная», «Девушка на луне», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке», «Муха-Цокотуха», «Снежная королева», «Сказка о царе Салтане», «Ворон Кутх».

Еще одно творение было представлено вне конкурса - Екатерина II, которая подписывает указ о создании Подольска и Подольского уезда. Скульптуру посвятили 240-летию города, которое отметили в прошлом году.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>