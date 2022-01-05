РИАМО - 5 янв. Тело мужчины 1993 года рождения с колото-резаным ранением груди обнаружили в съемной квартире в Пушкине ночью 4 января, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Для проведения судебно-медицинского исследования труп направили в морг.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали мужчину 1990 года рождения. Преступление было совершено в ходе совместного распития алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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