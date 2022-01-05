РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Член фракции «Единой России» в совете депутатов Люберец Дмитрий Крестинин поздравил ветеранов Михаила Семкина, Вениамина Орлина и Ивана Сподина с Новым годом и предстоящим Рождеством, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Всегда очень волнительно встречаться с участниками Великой Отечественной войны. Их воспоминания о фронте, семейные фотоархивы, награды – все это живая история, которую мы обязаны трепетно хранить», — сказал Крестинин.

Орлин попал на фронт в 1944 году после окончания Ленинградского артиллерийского училища. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией».

«Мой боевой путь лежал через Венгрию, Чехословакию и Австрию. Несколько раз чуть не погиб от вражеских пуль, но видимо в рубашке я родился», — рассказал Орлин.

Участник войны Семкин свою первую боевую награду – медаль «За отвагу» получил в 18 лет.

«Будучи в составе Белорусского фронта наша штурмовая группа пробралась в тыл противника и успешно атаковала опорный пункт. Бой велся «стенка на стенку», — сказал Семкин.

В августе 1944 года за участие в боях за Сандомирский плацдарм житель награжден орденом Красной Звезды. Вторая Красная Звезда была присуждена Семкину за освобождение Болгарии. После Победы в 1945 году он был удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени.

«Военная история Ивана Александровича Сподина началась с того, как в одном из боев в 1942-м погиб его отец. 17-летний Иван во что бы то ни стало хотел отомстить за него – получил специальность минометчика, после – участвовал в освобождении Польши, воевал в Восточной Прусии», — добавил Крестинин.