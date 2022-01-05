РИАМО - 5 янв. В Рождественскую ночь часть маршрутов наземного пассажирского транспорта в столице будет работать до 03:30, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Автобусы 16 ночных городских маршрутов будут работать по стандартному графику.

Кроме того, поезда метро и Московского центрального кольца будут ходить до 02:00, а на Московских центральных диаметрах поезда будут курсировать до 02:30.

Как уточняется на сайте «Мосгортранса», в Рождество в мегаполисе продлят работу 166 маршрутов. Например, в центре Москвы всю ночь пассажиров будут перевозить автобусы Б, м40, н,1, н2, н3, н4, н5 и другие, до 03:30 - трамваи А, 7, 26, 39, 46, 47, 50, автобусы - м1, м2, м3, м6, м7, м9, м53, м86, м 90, 032 и другие.

Москвичам рассказали о развитии транспортного каркаса в городе>>