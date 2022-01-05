РИАМО - 5 янв. Двое мужчин, изнасиловавших и убивших 5-летнюю девочку в Костроме, в момент задержания были пьяны, сообщает kp.ru.

Задержанных долгое время не могли вывести из общежития, где было совершено преступление. Около здания образовалась толпа, среди собравшихся были волонтеры, искавшие девочку. Многие люди требовали народного суда над педофилами.

Ребенок пропал днем 4 января. Злоумышленники схватили свою жертву и отнесли в общежитие. Они бежали по улице с ребенком, но никто из прохожих не вызвал полицию. Девочка не кричала и не сопротивлялась.

Оба подозреваемых ранее судимы. 44-летнего мужчину судили за преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии, а его 24-летнего подельника – за кражу.

Прокуратура намерена проверить, как полицейские следили за поведением бывших заключенных и почему они не отреагировали, когда мужчины стали опасными для общества.

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