РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» 6 января в городском округе Люберцы состоится фестиваль «Спортивное Рождество в Коренево — 2022», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет на пляже Кореневского карьера. «Моржи» будут состязаться в дистанционном беге и заплыве в проруби длиной 15 м. Гости фестиваля могут поучаствовать в лыжных забегах с раздельным стартом. Победители и призеры получат подарки.

Для детей организовали конкурс по жонглированию мячом и меткости, а для гостей праздника — катание на снегоходах.

Начало мероприятия в 11:00.

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