РИАМО - 5 янв. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 1409 пациентов, всего болезнь в регионе победили 597 723 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Жертвами пандемии в Московской области стали 12 320 человек, в том числе за минувшие сутки умер 41 заболевший.

За сутки в регионе выявили 775 новых случаев инфицирования, всего за пандемию в Подмосковье зафиксировали 647 008 случаев заражения Covid-19.

Жителям напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации. Прививки делают бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.

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