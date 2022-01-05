РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Спасатели Люберец напомнили жителям об опасности использования стихийных необорудованных горок для катаний на тюбингах, говорится в сообщении ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас».

На стихийно возникших горках могут быть деревья и кустарники, засыпанные снегом камни и ямы, железобетонные опоры линий электропередачи. Все эти преграды при столкновении на большой скорости спровоцируют сильный удар и тяжелые травмы, вплоть до летального исхода.

Некоторые спуски выходят на лед водоемов, который может быть непрочным и проломиться. Следует избегать горок возле автомобильных и железнодорожных путей.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону «112».