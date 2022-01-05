РИАМО - 5 янв. Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства матерью своей 10-месячной дочери в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, днем 4 января 34-летняя жительница деревни Гаврино вышла на прогулку с маленькой дочерью. Во время прогулки женщина задушила ребенка и спрятала тело в ближайшей лесополосе, закопав в снегу.

На допросе подозреваемая признала свою вину в убийстве и раскаялась. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

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