РИАМО - 5 янв. Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства матерью своей 10-месячной дочери в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, днем 4 января 34-летняя жительница деревни Гаврино вышла на прогулку с маленькой дочерью. Во время прогулки женщина задушила ребенка и спрятала тело в ближайшей лесополосе, закопав в снегу.
На допросе подозреваемая признала свою вину в убийстве и раскаялась. В ближайшее время ей предъявят обвинение.
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