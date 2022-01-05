РИАМО - 5 янв. В столице 8 января температура опустится сразу на 10-11 градусов, также ожидается скачок атмосферного давления, сообщает ТАСС.

«8 января начинается интересный процесс. Резко повысится атмосферное давление, с четверга оно повысится на 20-25 мм рт. ст., а температура, наоборот, резко понизится», - отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на 8 января в городе будет минус 10 - минус 14 градусов, а днем от минус 5 до минус 10 градусов.

Синоптик добавил, что до конца новогодних каникул в столице прогнозируется «хорошая зимняя погода» с 10-градусными морозами ночью и 5-7-градусными морозами днем.

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