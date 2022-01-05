РИАМО - 5 янв. В подмосковном Павловском Посаде задержали 34-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве своей 10-месячной дочери, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным СК, убийство произошло днем 4 января в деревне Гаврино. Подозреваемая вышла из частного дома на прогулку с ребенком. Во время прогулки женщина задушила свою дочь и закопала ее тело в снегу в ближайшей лесополосе.

Тревогу забила родственница женщины, обеспокоенная ее долгим отсутствием. Она обратилась в правоохранительные органы. В ходе поисков было обнаружено тело ребенка, также была задержана подозреваемая в убийстве девочки.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следователи провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

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