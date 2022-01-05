РИАМО - 5 янв. За прошлый год портал «Узнай Москву» посетили порядка 2 млн раз, там доступны виртуальные маршруты, тематические квесты и истории старинных зданий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На сегодняшний день перечень старинных зданий и исторических мест, о которых можно узнать на портале, насчитывает более 3,6 тыс. объектов. Более 100 пополнили список в прошлом году.

В 2021 году раздел об исторических зданиях Москвы посетили более 1,2 млн раз. В настоящее время на сайте можно найти описания 2,2 тыс. усадеб и домов. Раздел с маршрутами по местам исторических событий посмотрели 316 тыс. раз.

Кроме того, для пользователей доступны 87 тематических викторин, 22 виртуальных тура по знаковым объектам, еще можно посмотреть виртуальные выставки в 350 музеях столицы.

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