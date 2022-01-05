РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Люберецкие спасатели продолжают контролировать толщину льда на водоемах в городском округе, говорится в сообщении ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас».

Лед уже достаточно прочный. Однако в некоторых местах под снегом может быть опасно. Спасатели рекомендуют не рисковать, а также быть осторожными на водоемах в зимний период.

При посещении водных объектов любителям зимней рыбалки необходимо соблюдать меры безопасности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону Единой службы спасения «112».