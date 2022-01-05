РИАМО - 5 янв. В Московской области зафиксировано 775 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, всего в регионе выявили 647 008 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе работает горячая линия по вопросам Covid-19 по номеру «122», а также тематический сайт: https://covid.mz.mosreg.ru.

В России за минувшие сутки подтвердилось 15 772 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, за время пандемии в стране выявили 10 585 984 таких случая.

Бесплатную прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках и выездных пунктах. На выбор предлагается несколько отечественных вакцин.

В январе на юге Франции выявили новый штамм коронавируса. Пока у специалистов нет данных о заразности и опасности этой мутации.

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