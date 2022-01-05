РИАМО - 5 янв. В Москве выздоровели еще 2648 пациентов, прошедших лечение от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся в городе составляет 1 880 499 человек, сообщает столичный оперштаб.

В столице за сутки выявлено 2307 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 713 человек, скончался 71 пациент. На аппаратах ИВЛ в ковидных госпиталях находятся 529 заболевших.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 2 040 649 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами болезни стали 37 116 человек.

Залог победы над пандемией — массовая вакцинация населения. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в местах работы выездных бригад.

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