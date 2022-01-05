РИАМО - 5 янв. В России за прошедшие сутки скончались 828 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, всего жертвами пандемии в РФ стали 313 015 человек, сообщает оперштаб.

За последние сутки в России выявили 15 772 новых случая инфицирования коронавирусом. За сутки полностью выздоровел 25 581 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 10 585 984 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 9 600 728 человек.

Лучшим способом защиты от инфекции является вакцинация. Прививки в стране делают бесплатно. Также для профилактики коронавируса следует носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

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