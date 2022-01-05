РИАМО - 5 янв. В России за минувшие сутки подтвердилось 15 772 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, за время пандемии в стране выявили 10 585 984 случая, сообщает оперштаб.

Новые случаи заболевания зафиксировали в 84 регионах, 8,8% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Лидерами по суточному приросту количества инфицированных стали Москва - 2307 человек, Санкт-Петербург - 1273, Московская область - 775, Краснодарский край - 415, Челябинская область - 400.

Ранее на юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса. Пока у ученых нет данных о заразности и опасности этой мутации. В России случаев заражения данным штаммом нет.

Ученые также выяснили, что Covid-19 может провоцировать в организме выработку самоатакующих антител, в таком случае человек будет болеть продолжительное время.

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