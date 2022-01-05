РИАМО - 5 янв. За минувшие сутки в Москве подтвердилось 2307 новых случаев инфицирования коронавирусом, с начала пандемии в столице зафиксировали 2 040 649 таких случаев, сообщает городской оперштаб.

В новогодние каникулы в Москве продолжают работать пункты вакцинации от Covid-19 в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

Пройти вакцинацию в поликлинике по предварительной записи можно с 09:00 до 16:00, в мобильных пунктах - с 11:00 до 18:00.

Вакцинация является самым эффективным способом защиты от заражения Covid-19.

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