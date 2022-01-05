РИАМО - 5 янв. В Костроме задержаны двое подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования данного дела, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мужчины похитили девочку днем 4 января возле дома культуры, где работала ее мама. Злоумышленники отнесли ребенка в общежитие, там девочку изнасиловали и зарезали. Тело убитого ребенка засунули в спортивную сумку и оставили в комнате.

В ходе проверки выяснилось, что задержанные уже были судимы, один - за изготовление детской порнографии и педофилию, второй - за кражу денег со счета в банке.

Расследование данного дела продолжается.

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