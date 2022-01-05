РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 янв. Жильцам дома, который сгорел 4 января в поселке Светлые горы подмосковного Красногорска, предоставили временное жилье, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.
«Провел выездной штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям по трагедии, которая произошла в поселке Светлые горы – пожар в двухэтажном доме унес жизни троих человек», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.
Он добавил, что в момент возгорания в здании находились трое детей, они не пострадали.
Также в любое время можно звонить по телефону единой дежурной службы при главе: 8 (495) 563-79-32 и «112».
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 3 человек в результате пожара в многоквартирном доме в Красногорске. Площадь пожара составила 128 кв. м.
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