РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 янв. Жильцам дома, который сгорел 4 января в поселке Светлые горы подмосковного Красногорска, предоставили временное жилье, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

«Провел выездной штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям по трагедии, которая произошла в поселке Светлые горы – пожар в двухэтажном доме унес жизни троих человек», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в момент возгорания в здании находились трое детей, они не пострадали.

«Сейчас все жильцы временно нами расселены, мы постоянно будем находиться с пострадавшими на связи. В данный момент наша первоочередная задача – в полном объеме оказать помощь как в решении всех бытовых вопросов, особенно семьям с детьми и пожилыми людьми, так и оказание необходимой поддержки семьям погибших, в том числе психологической. Наедине с бедой не останется никто», - подчеркнул Волков.

Также в любое время можно звонить по телефону единой дежурной службы при главе: 8 (495) 563-79-32 и «112».

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 3 человек в результате пожара в многоквартирном доме в Красногорске. Площадь пожара составила 128 кв. м.