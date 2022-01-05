РИАМО - 5 янв. Столичная программа «Мой район» продолжает совершенствоваться, с каждым годом в ней будет появляться больше проектов в интересах отдельных групп горожан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ежегодно благоустройство охватывает тысячи московских дворов, сотни парков, улиц и скверов. На 2022 год подготовлен не менее масштабный план работ», - рассказал Собянин в видео, опубликованном на его персональном сайте.

Он добавил, что в каждом районе мегаполиса создается комфортная среда для повседневной жизни, работы, учебы и отдыха москвичей.

По словам мэра, власти столицы будут постепенно смещать акценты в рамках программы «Мой район» от общего благоустройства к реализации адресных проектов для отдельных групп жителей. Например, поклонников здорового образа жизни или владельцев домашних животных.

Собянин также напомнил, что программа «Мой район» реализуется по всей Москве.

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