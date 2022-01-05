РИАМО - 5 янв. В течение прошлого года инвестиционный портал Москвы посетили 2,95 млн раз, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Всего почти за 8 лет сайт посетили 15,5 млн раз. Каждый день на сайт заходят в среднем 8,7 тыс. уникальных пользователей», - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На сегодняшний день на сайте зарегистрировано 62 тыс. личных кабинетов. В 2021 году порядка 21 тыс. пользователей создали учетные записи. На портале для предпринимателей доступно более 30 онлайн-сервисов. Всего ими воспользовались свыше 450 тыс. раз.

За последние 2 года сайт пополнили 14 новых инструментов. В 2021 году появился новый раздел для поддержки промышленности.

Приложение «Госуслуги Москвы» скачали более 7,5 млн раз>>