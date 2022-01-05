РИАМО - 5 янв. Ряд маршрутов общественного транспорта изменился в Московском регионе из-за закрытия путепровода на 14-м км МКАД в районе столичных Капотни и Люблина.

Движение на участке съезда с МКАД на улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе ограничили по 30 сентября 2022 года из-за ремонта.

На время закрытия участка дороги изменилась схема движения 8 подмосковных автобусных маршрутов, следующих в Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино. Это маршруты №№556к, 518к, 872к, 943к, 1211к, 1230к, 1207к, 1074.

Из-за закрытия путепровода автобусы будут отправляться в объезд, что увеличит время в пути. Пассажиров попросили заранее планировать свои поездки.​