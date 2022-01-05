РИАМО - 5 янв. Сегодня отмечается Международный день бойскаутов и Федулов день, а также годовщина первого зажжения уличных фонарей в Москве.

Международный день бойскаутов

Впервые скауты появились в Великобритании. Офицер Роберт Баден-Пауэлл во время англо-бурской войны создал формирование из мальчиков, которые занимались разведкой и доставляли почту. Позднее на своей родине англичанин основал движение скаутов.

В России первые скаутские отряды появились в 1909 году по инициативе полковника Олега Пантюхова. К Октябрьской революции участниками скаутского движения в России были более 45 тыс. ребят, однако большевики приняли решение запретить деятельность этой организации в стране.

На место скаутов пришли пионеры - государственное движение с политическим уклоном. Только в 1990 году скаутское движение вернулось в Россию. Сегодня крупнейшими организациями в стране считаются Национальная организация российских скаутов-разведчиков и Организация российских юных разведчиков.

Федулов день

На Руси 5 января отмечали Федулов день. По преданию в III веке в Фессалониках императоры Диоклетиан и Максимилиан устраивали жесткие гонения на христиан. Гонители обратились к чтецу Феодулу с требованием отступить от своей веры под угрозой смерти. Тот отказался и его сбросили с камнем на шее в море.

На Руси в этот день хозяева проявляли заботу о своих животных: давали им дополнительный корм, наводили порядок в хлеву. Также 5 января пекли печенье в форме овец, коров и птиц. Это помогало привлечь добрых духов.

Зажжение первых уличных фонарей в Москве

В 1730 году Сенат Российской империи издал указ об изготовлении стеклянных фонарей. Их собирались установить на московских улицах для освещения в вечернее время.

Всего было установлено 520 масляных фонарей. 5 января 1731 года их зажгли. Фонари горели с 1 сентября по 1 мая по 18 ночей, когда в небе не светила луна. Деньги на установку фонарей выделили из казны, но обслуживать их были обязаны жители города.

К 1800 году число фонарей в Москве составило 6559, а в 1880 году в Москве появились первые электрические светильники.