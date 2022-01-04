РИАМО - 4 янв. В итальянском Валь-ди-Фьемме завершилась многодневка «Тур де Ски». В масс-старте на 10 км среди мужчин победу одержал Сюр Рете из Норвегии. Россиянин Денис Спицов пришел вторым, третье место у Фридриха Моха из Германии, сообщает Газета.ru.

Первое место в общем зачете смог сохранить норвежец Йоханнес Клебо. Он почти на 2 минуты опередил россиянина Александра Большунова. Норвежец завершил масс-старт пятым, а Большунов – седьмым. Россиянин взял второе место в общем зачете.

Большунов одерживал победу в двух предыдущих многодневках «Тур де Ски».

Спицов мог бы стать третьим в общем зачете, но ему не хватило 7 секунд. На 3 месте оказался финн Ив Нисканен. У Спицова 4 место в общем зачете.

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