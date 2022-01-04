РИАМО - 4 янв. Госжилинспекция Подмосковья оштрафовала управляющую компанию МП «ЖКХ Чеховского района» на 130 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом. Жители жаловались на выпадающие из фасада кирпичи, сообщает пресс-служба ведомства.

Опасным жители считали дом №37 на улице Новой в селе Новый Быт округа Чехов весной прошлого года. Они указали это в жалобе на отсутствие ремонта, с которой обратились в Госжилинспекцию.

Инспекторы выехали на место, зафиксировали нарушения и составили протокол и предписание. В соответствии с предписанием УК отремонтировала фасад и кровлю многоквартирного дома.

«Все жители Подмосковья имеют право на безопасные и комфортные условия проживания. А заключившая договор управления организация должна эти условия обеспечить. Нежелание выполнять свои профессиональные обязанности может закончиться для УК лишением лицензии на данный вид деятельности», - напомнила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Подмосковье достигло целевых показателей по регистрации жителей в ГИС ЖКХ>>