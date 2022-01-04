РИАМО - 4 янв. Специалисты Гоинспекции по недвижимости столицы провели проверки по соблюдению требований к размещению елочных базаров. Они выявили 28 нелегальных торговых точек, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверок Госинспекцией по недвижимости было выявлено 28 елочных базаров, установленных с нарушениями требований к размещению, из которых 3 с превышением площадных характеристик и 25 с размещением вне схемы», - рассказал начальник ведомства Владислав Овчинский.

Всего на территории города ежегодно размещается около 300 елочных базаров, где можно купить новогоднее дерево с 20 по 31 декабря.

Организовать базар предприниматели могут в соответствии с городской схемой размещения, также необходимо заключить с Москвой соответствующий договор.

После Нового года москвичи могут сдать свою елку в один из пунктов по сбору и переработке праздничных деревьев.

Адреса пунктов приема новогодних елок в столице можно посмотреть на карте>>