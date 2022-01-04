РИАМО - 4 янв. В новогодние каникулы в Подмосковье продолжают работать ветеринарные станции. Консультации также можно получить по телефону или на сайтах учреждений, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Территориальное ветеринарное управление №1 в Одинцовском городском округе будет закрыто 7 января. С 4 января станция принимает посетителей с 09:00 до 20:00. С 10 января управление возвращается к стандартному графику.

Проконсультироваться со специалистами ветуправления №1 можно круглосуточно по телефонам: +7 (495) 598-06-79, +7 (495) 598-06-80. С 09:00 до 21:00 каждый день работает единый контакт-центр по номеру: 8 (495) 668-01-25 и через сайт: https://www.vetodincovo.ru/.

В Мытищах территориальное ветеринарное управление №2 с 4 по 9 января принимает круглосуточно, с 10 января – в обычном режиме. Справки доступны в едином контакт-центре или на сайте управления: https://vet-mitishi.ru.

Территориальное ветеринарное управление №3 в Щелкове с 4 по 6 и с 8 по 9 января работает с 09:00 до 20:00, а 7 января - с 09:00 до 16:00. Станции, расположенные в Электростали и Богородском округе, работают круглосуточно. Справки также можно получить в контакт-центре по единому номеру или на сайте управления: http://tervetupr03.ru.

В любую ветеринарную станцию территориального ветеринарного управления №4 в Видном в праздничные дни можно обратиться круглосуточно. Вопросы также можно задать по телефону: 8 (499) 700-02-03 или на сайте: https://www.vetlen.ru.

В Домодедове территориальное ветеринарное управление №5 с 4 по 9 января работает с 08:00 до 20:00. Ответы на вопросы также можно получить на сайте управления: https://www.tervetupr05.ru.

Мособлдума рассмотрит введение штрафов за нарушение правил содержания домашних животных>>