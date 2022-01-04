РИАМО - 4 янв. Сильный снегопад ожидается в Москве 5 января. Под влиянием циклона «Аннет» сугробы в городе подрастут до 30 см, выпадет 20% месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Небольшой снег начнет идти уже вечером во вторник, ночью температура воздуха составит минус 10-7 градусов. С 9 часов снег начнет усиливаться, видимость ухудшится до 1-1,5 тыс. метров.

«В период с полудня до 15 часов снегопад будет валить с максимальной интенсивностью, когда при порывах ветра до 13-18 м/с начнется метель и видимость сократится до 500-1000 метров – именно в это время и ожидается наибольшая вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

За световой день выпадет порядка 8 мм осадков. Метель будет сопровождаться потеплением до нулевой отметки.

Непогода стихнет к 18 часам. В это же время рухнет атмосферное давление, оно составит 728 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

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