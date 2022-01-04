РИАМО - 4 янв. Министр культуры России Ольга Любимова пришла в восторг от посещения выставки «Азбука шедевра» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре. О своих впечатлениях она написала в Instagram.

В экспозицию выставки вошли 123 художественных полотна из 30 региональных музеев и галерей. Посетители могут увидеть работы Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Ивана Айвазовского и других художников.

«Просто голова кругом от такого разнообразия и красоты. И благодаря замечательной команде музея и, конечно, бесценному Андрею Сарабьянову (искусствовед, эксперт живописи - ред.) удалось создать уникальную логику экспозиции - настоящую азбуку. Азбуку шедевров», - написала Любимова в соцсети.

Она рассказала, что побывала на выставке сразу после Нового года. Министр отметила, что выставка привлекла в «Новый Иерусалим» множество посетителей из разных регионов.

Выставка «Азбука шедевра» проходит в «Новом Иерусалиме» до 19 июня 2022 года. Открытие экспозиции стало главным культурным событием текущего сезона губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

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