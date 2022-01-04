РИАМО - 4 янв. Похороны блогера Егора Просвирнина прошли во вторник на Троекуровском кладбище. Его похоронили рядом с могилой писателя Константина Крылова, сообщает Федеральное агентство новостей.

На церемонию пришли порядка 200 человек, в их числе близки и друзья блогера. Прощание проходило в течение часа.

Просвирнин был найден мертвым под окнами квартиры на Тверском бульваре 27 декабря. Травмы, полученные блогером были несовместимы с жизнью, он умер до прибытия врачей.

Правоохранители проводят доследственную проверку обстоятельств произошедшего. Родственники обсуждают возможность заказать собственную экспертизу.

Семья Просвирнина пока не приняла решения о независимой проверке обстоятельств его гибели>>