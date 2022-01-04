РИАМО - 4 янв. Комплексный капремонт провели в жилом доме 1931 года постройки в бывшем рабочем поселке Дубровка на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы.

Рабочий поселок Дубровка известен как первый обособленный жилой квартал Москвы, которой включает в себя 25 домов.

Так, в здании на улице Мельникова восстановили поврежденную кирпичную кладку и обновили швы, после чего на фасад нанесли краску исторического светло-бежевого оттенка. Ремонт также коснулся подъездов - стен, потолков, лестниц.

В доме заменили сети электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения. На лестничных клетках появились энергоэффективные светильники.

Всего в программу капитального ремонта многоквартирных домов в Москве вошли 383 объекта культурного наследия. Каждый из них требует индивидуального подхода.

В Москве отреставрировали 1,7 тыс исторических зданий с 2011 г>>